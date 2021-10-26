Авиастроители отказались от проекта самолёта «Рысачок», одобренного Путиным

Проект легкомоторного самолёта «Рысачок», призванного заменить самолёты Ан-2, не будет разморожен, РКЦ «Прогресс» сосредоточится на производстве ракеты-носителя «Союз-5». Создатели «Рысачка» оценивают его запуск в серию в 2,5 млрд рублей, пишет РБК.

Как рассказал гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, проект по созданию нового регионального самолёта «Рысачок», одобренный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, не будет возобновлён. Ожидалось, что этот самолёт заменит Ан-2 и станет первым российским серийным лёгким самолётом. Баранов пояснил, что у центра нет площадей для размещения подобного рода техники, а имеющиеся площади будут заняты оборудованием под производство ракеты «Союз-5» и других ракет-носителей.

Баранов уточнил, что всего создано три лётных экземпляра «Рысачка». Два из них находятся в Самаре на территории РКЦ, третий — в подмосковном лётно-испытательном центре города Жуковский. Первый полёт опытного образца состоялся в 2010 году, процесс сертификации начался в конце 2013 года, а серийное производство должно было начаться в 2015 году. За 10 лет планировалось выпустить около 320 машин, розничная стоимость каждой оценивалась в 100 млн рублей. Однако в 2015 году проект был заморожен в том числе из-за нехватки средств и отсутствия поддержки проекта со стороны Минпромторга. Баранов отказался уточнять полную стоимость проекта, но отметил, что «Рысачком» интересовалось «достаточно много компаний», в том числе и зарубежных,.



Но проблема в том, что надо было закончить сертификацию самолёта, чтобы он получил сертификат лётного типа. Этого сделано полностью не было, его невозможно было продать, поэтому коммерческий интерес постепенно угас, — заключил гендиректор РКЦ «Прогресс».

Гендиректор компании «Техноавиа» Вячеслав Кондратьев заявил, что проект закрыли, так как он мог помешать продвижению 19-местного чешского самолёта L-410 на российский рынок. Он добавил, что пытается достать деньги на продолжение этой программы: по его словам, завершение сертификации и создание производства, которое сможет выпускать порядка 50 самолетов в год, обойдется примерно в 2,5 млрд рублей. Стоимость одного «Рысачка» оценивается в $3 млн., что вдвое меньше цены L-410.

Ранее президент России Владимир Путин призвaл развивать в стране малую авиацию, расширяя сеть маршрутов внутри регионов, рeконструируя аэропорты и обновляя парк воздушных судов. При этом такие рейсы должны стать более доступными для людей, что имеет особое значeние для удалённых, труднодоступных территорий. Президент предложил подробно oбсудить планы дoлгосрочной работы по этому направлению.