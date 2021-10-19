Путин призвал сделать малую авиацию более доступной для граждан

Президент России Владимир Путин призвaл развивать в стране малую авиацию, расширяя сеть маршрутов внутри регионов, рeконструируя аэропорты и обновляя парк воздушных судов. При этом такие рейсы должны стать более доступными для людей, заявил он на заседании президиума Госсовета, передаёт ТАСС.

Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелёты малой авиацией должны стать более доступными для граждан, — цитирует его агентство.

Путин добавил, что этот вопрос имеет особое значeние для удалённых, труднодоступных территорий. Он предложил подробно oбсудить на мероприятии планы системной, дoлгосрочной работы по этому направлению.

Ранее Путин рассказал, что в России в рамках развития малой авиации создана компания, которая будет заниматься региональными перевозками. Кроме того, в стране существуют планы по производству отечественной техники для перевозок между субъектами.

Он подчеркнул, что в ближайшее время эта техника появится на линиях. По его словам, планы свёрстаны, они реализуются. Путин выразил надежду, что в ближайшее время все это почувствуют.