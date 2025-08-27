День знаний — 2025
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Победитель Олимпийских игр 1980 года по плаванию Юрий Присекин умер на 64-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Подробности о причинах смерти не раскрываются.

Федерация водных видов спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кому дорога память о Юрии Ивановиче, — говорится в сообщении.

Юрий Присекин участвовал в Олимпийских играх 1980 года в Москве и завоевал золотую медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Неоднократный чемпион СССР 1981—1982 годов в составе эстафет. После завершения карьеры Присекин продолжил работать в спортивных организациях.

Ранее скончался бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Ему было 65 лет. Он возглавлял регион почти 16 лет — с 1991 по 2007 год.

До этого скончался известный французский актер и режиссер Стефан Буке. Причина смерти официально не раскрывается, но артист несколько лет боролся с раком легких. Его карьера началась в 1990 году и продолжалась более 30 лет.

