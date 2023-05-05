Троих избивших баскетболиста Шведа отправили в СИЗО Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа до 2 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы отправил троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в СИЗО, передает ТАСС. Фигурантов арестовали до 2 июля.

Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа, — сообщила представитель суда.

Баскетболиста избили в ночь на 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. На Шведа напали другие посетители заведения, где игрок ЦСКА отдыхал вместе с супругой. На выходе между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Впоследствии спортсмен получил черепно-мозговую травму и был доставлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник. Троих подозреваемых в избиении Шведа вскоре задержали, когда они находились в машине возле торгового центра на Пятницком шоссе.

Трое задержанных утверждали, что самые жесткие удары спортсмену нанес их приятель, который все еще находится на свободе. СМИ сообщали, что речь идет о 31-летнем Юсуфе, который увез других участников драки с места преступления на машине, сейчас его разыскивает полиция.