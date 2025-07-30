Российский теннисист добился успеха на престижном турнире в Торонто Теннисист Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел второй круг соревнований серии «Мастерс» в Торонто, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). В матче против чешского спортсмена Далибора Сврчины (120-я позиция мирового рейтинга) россиянин, занимающий 14-е место в классификации ATP, одержал уверенную победу за почти два часа.

Игра завершилась со счетом 7:5 (7:3), 6:4 в пользу Медведева. В ходе встречи российский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент не смог сделать ни одного эйса, совершил пять двойных ошибок и использовал четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. В следующем раунде Медведеву предстоит встреча с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Ранее Медведев завершил выступление на престижном турнире ATP 500 в Вашингтоне, не сумев пробиться в полуфинал. В напряженном четвертьфинальном матче российский теннисист уступил французу Корентену Муте.

До этого первая ракетка России Андрей Рублев также досрочно завершил выступление на вашингтонском турнире. Во втором круге он проиграл американцу Лернеру Тьену (67-я позиция рейтинга) со счетом 5:7, 2:6.