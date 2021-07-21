Спортсмены поделились впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио

Заселившиеся в Олимпийскую деревню спортсмены поделились своими впечатлениями от увиденного. Как пишет Pravda.Ru, многие в шоке , но готовы потерпеть ради наград.

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала кадры, на которых виден очень маленький номер с непрозрачными стёклами в окнах. Кроме того, потолки в ванной рассчитаны на низких людей. В ролике заметно, как теннисист Карен Хачанов упирается головой в потолок. Также в душевой не оказалось мыла.

Отдельно спортсменка указала на кровати, сделанные из картона. Она в шутку посоветовала обратить внимание на такую модель при планировании будущей квартиры.

Веснина также показала олимпийскую столовую, где можно взять бесплатно более 700 блюд.

В свою очередь российский волейболист Ильяс Куркаев рассказал, что приятным бонусом для спортсменов стали спонсорские пакеты Samsung WORLDWIDE PARTNER. В них оказались спортивная питьевая кружка, телефон Samsung с эмблемой Олимпийских игр, чехол для беспроводных наушников и сами наушники Galaxy Buds Pro.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил назначение картонных «антисекс-кроватей» на Олимпиаде в Токио. Оказалось, что кровати были разработаны задолго до пандемии коронавируса и не являются мерой противодействия заболеванию на Олимпиаде.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.