«Спартак» стал соперником ЦСКА по итогам жеребьёвки Кубка России

В московском Доме футбола 4 марта состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России. В церемонии приняли участие бывшие футболисты Андрей Тихонов и Руслан Пименов. Восемь команд узнали своих соперников на этой стадии.

По итогам жеребьёвки, которые опубликованы на сайте Российского футбольного союза, образовались следующие пары: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Балтика» — «Динамо» и «Енисей» — «Рубин». Четвертьфиналы Кубка России состоятся с 19 по 21 апреля. Финал турнира запланирован на конец мая.

Отметим, что четвертьфиналы состоят из одного матча.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом. Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.