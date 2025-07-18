Сальвадорский футболист «Балтики» забил первый гол в новом сезоне РПЛ Футболист «Балтики» Хиль забил первый гол в новом сезоне РПЛ

Сальвадорский нападающий калининградского футбольного клуба «Балтика» Брайан Хиль стал автором первого гола сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он забил на 12-й минуте в матче первого тура против московского «Динамо».

Игра проходила в Москве на «ВТБ-Арене». «Балтика» по итогам прошлого сезона вернулась в высшую лигу, «Динамо» заняло пятое место в таблице РПЛ.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты, отметил он.

До этого стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над испанским «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ПСЖ. Голы в составе ПСЖ забили Фабиан Руис, отличившийся на 6-й и 24-й минутах, Усман Дембеле на 9-й минуте и Гонсалу Рамуш — на 88-й.