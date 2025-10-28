Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:43

«Новое чудо-оружие»: Орбан раскрыл, что у Европы есть против России

Орбан заявил, что захват российских активов стал чудо-оружием Евросоюза

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Конфискация замороженных российских активов стала «чудо-оружием» Европейского союза в противостоянии с Россией, заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что использование российских валютных резервов, размещенных в Европе, способно спровоцировать серьезный конфликт.

У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [спровоцирует] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне, — сказал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии констатировал ослабление европейской поддержки Украины. По мнению политика, интерес государств ЕС к принятию новой страны в свой состав в скором времени полностью исчезнет.

Также стало известно, что правительство Венгрии будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Виктор Орбан выступает против такого развития событий. Будапешт подчеркнул устойчивость правительственной позиции, несмотря на интенсивное давление со стороны других государств.

