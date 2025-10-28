Королевская семья Британии: последние новости, подозрительный жест Миддлтон

Подозрительный жест принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на публике вызвал опасения британцев насчет состояния ее здоровья. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 28 октября?

Что не так с поведением Кейт Миддлтон

Британцы в публикациях о последних выходах Кейт Миддлтон в свет обратили внимание, что принцесса постоянно трогала себя за живот сбоку — в одном и том же месте. Впервые поклонники королевской семьи забили тревогу в начале октября. Тогда Миддлтон посетила базу Королевских ВВС, и в Сети завирусился ролик, на кадрах которого запечатлено, как принцесса спускается по трапу военного самолета на высоких каблуках.

На видео, как отметили пользователи, заметно, что Уэльская, спустившись, трогала себя за живот. Британцы предположили, что Кейт, несмотря на объявление о ремиссии рака, может испытывать проблемы со здоровьем.

В сентябре прошлого года Миддлтон объявила о завершении лечения от рака, но отметила, что ей предстоит долгий путь к восстановлению.

«Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. <…> Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное для недопущения рецидива. Хоть я и закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — сказала она.

Кейт Миддлтон Фото: Catherine, Princess of Wales plane/Global Look Press

За что Карла III освистали на публике

Короля Великобритании Карла III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Соответствующие кадры показали в эфире телеканала Sky News.

Недовольство общества вызвал тот факт, что монарх не стал реагировать на вопросы о принце Эндрю. В ходе общения Карла III с публикой из толпы начали выкрикивать вопросы, знает ли Карл III о связи между Эпштейном и его братом и просил ли он полицию «прикрыть» принца. Также неизвестный призвал разрешить парламенту обсуждать членов королевской семьи в палате общин.

Глава антимонархической организации Republic Грэм Смит предположил, что провокаторами были сторонники его движения. Он отметил, что членам королевской семьи нужно решиться бросить вызов, так как если политики не будут выполнять свою работу, а полиция не проведет расследование, то «все больше и больше людей будут задавать непростые вопросы».

