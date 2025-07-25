Российский синхронист впервые ушел без золотой медали в Сингапуре Синхронист Мальцев впервые не выиграл золото на ЧМ в Сингапуре

Российские спортсмены Александр Мальцев и Олеся Платонова стали серебряными призерами в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщает Международная федерация плавания. Для Мальцева эта награда стала четвертой на текущем мировом первенстве, однако впервые он не смог подняться на высшую ступень пьедестала.

Спортсмен одержал победы в индивидуальных соревнованиях (техническая и произвольная программы). На данный момент сборная России завоевала семь медалей на проходящем чемпионате мира.

До этого российский дуэт Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева одержал победу в технической программе среди смешанных пар. Спортсмены продемонстрировали выдающееся выступление, получив от судей 233,2100 балла и завоевав золотые медали.

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали обладательницами бронзовых наград в произвольной программе среди дуэтов. Их результат составил 277,1117 балла. Первое место заняли испанские спортсменки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас с показателем 282,6087 балла. Итальянский дуэт в составе Энрике Пикколи и Лукреции Ружейро занял вторую позицию, набрав 278,7137 балла.