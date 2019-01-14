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Дату следующего «Эль-Классико» обнародовали

Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Следующий матч испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 2 марта 2019 года на стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу», сообщается на сайте лиги.

В предыдущем «Эль-Классико» «сине-гранатовые» разгромили «Реал» со счетом 5:1. Это привело к смене тренера мадридцев. Со своего поста был уволен Хулен Лопетеги, и его место занял Сантьяго Солари.

После 19 туров чемпионата Испании лидирует в таблице «Барселона», имея в арсенале 43 очка. «Реал» с 33 очками располагается на четвёртой строчке.

Как писал News.ru, футболистазаподозрили в мятеже и посадили в тюрьму.


#футбол #испания
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