Дату следующего «Эль-Классико» обнародовали

https://news.ru/storage/news/4ec54ad9beb4cc9d99ce9b63dfeb5705/8e40524e-c637-4ce3-9243-fe447bf34255_850.jpg Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Следующий матч испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 2 марта 2019 года на стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу», сообщается на сайте лиги.

В предыдущем «Эль-Классико» «сине-гранатовые» разгромили «Реал» со счетом 5:1. Это привело к смене тренера мадридцев. Со своего поста был уволен Хулен Лопетеги, и его место занял Сантьяго Солари.

После 19 туров чемпионата Испании лидирует в таблице «Барселона», имея в арсенале 43 очка. «Реал» с 33 очками располагается на четвёртой строчке.

Как писал News.ru, футболистазаподозрили в мятеже и посадили в тюрьму.