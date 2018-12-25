USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,795.78 $
МОСКВА-10°C13:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Румыны захотели играть в КХЛ

.facebook.com/sportklubszurkolok

спорт [ версия для печати ]

Менеджер румынского хоккейного клуба «Чиксереда» Роберт Пора заявил, что команда интересуется возможностью выступить в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Да, мы мечтаем о КХЛ, мечтаем однажды играть на самом высоком уровне в Европе. Нет ничего невозможного, всё начинается с мечты. Мы построим стадион побольше, когда придёт время, спонсоры нас поддержат», — цитирует его «Чемпионат».

Он добавил, что у них в команде есть чех, шведский вратарь, а остальные легионеры из России.

В КХЛ на данный момент выступают клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии.

Хоккеисты подрались после матча КХЛ, писал News.ru.


#хоккей #КХЛ
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
спорт 12:28, 25 декабря 2018
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта
спорт 12:12, 25 декабря 2018
Гончаренко раскрыл подробности попадания в ЦСКА Бекао
спорт 11:57, 25 декабря 2018
Драчёв: мы всегда будем ждать Шипулина в команде
Лента новостей
здоровье 13:22
США хотели создать биолабораторию в Симферополе
общество 13:18
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост
общество 13:16
Карту «Тройка» выпустили в виде наклейки
спорт 13:09
Игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина
происшествия 13:08
Житель Томска получил 24,6 года за убийство студентки
Другие новости
спорт 13:09
Игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина
спорт 12:54
Легенда биатлона обвинил Шипулина в «распускании соплей»
спорт 12:28
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта
спорт 12:12
Гончаренко раскрыл подробности попадания в ЦСКА Бекао
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top