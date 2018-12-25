Румыны захотели играть в КХЛ

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Менеджер румынского хоккейного клуба «Чиксереда» Роберт Пора заявил, что команда интересуется возможностью выступить в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Да, мы мечтаем о КХЛ, мечтаем однажды играть на самом высоком уровне в Европе. Нет ничего невозможного, всё начинается с мечты. Мы построим стадион побольше, когда придёт время, спонсоры нас поддержат», — цитирует его «Чемпионат».

Он добавил, что у них в команде есть чех, шведский вратарь, а остальные легионеры из России.

В КХЛ на данный момент выступают клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии.

Хоккеисты подрались после матча КХЛ, писал News.ru.