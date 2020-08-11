Родченков признался, почему прячет своё лицо даже после смены внешности

https://static.news.ru/photo/0b1fd598-dbdb-11ea-b643-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, почему до сих пор скрывает своё лицо, несмотря на сделанную ему пластическую операцию.

Как рассказал он в интервью по видеосвязи AP, он до сих пор боится за свою жизнь. По словам Родченкова, однажды в одном из американских поездов его узнали, хотя им были приняты все конспирологические меры. Это был студент.

Да, это я, но забудь, что видел меня. Никому об этом не говори, — сказал тогда Родченков студенту.

Он также добавил, что это «мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством, а я хочу жить».

Родченков сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград. Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв и комментатор Дмитрий Губерниев предположили, что бывшего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже нет в живых. Губерниев заявил, что никто не знает, где находится Родченков, а Соловьёв не исключил, что мужчина давно мог умереть, писал NEWS.ru.