Родченков признался, почему прячет своё лицо даже после смены внешности

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, почему до сих пор скрывает своё лицо, несмотря на сделанную ему пластическую операцию.
Как
Да, это я, но забудь, что видел меня. Никому об этом не говори, — сказал тогда Родченков студенту.
Он также добавил, что это «мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством, а я хочу жить».
Родченков сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград. Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв и комментатор Дмитрий Губерниев предположили, что бывшего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже нет в живых. Губерниев заявил, что никто не знает, где находится Родченков, а Соловьёв не исключил, что мужчина давно мог умереть, писал NEWS.ru.
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