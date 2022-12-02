«Пребываем в депрессии»: арбитр об отстранении российских судей от ЧМ Арбитр Козырева: отстраненные от ЧМ российские судьи не следят за футбольными новостями

Фото: Страница Екатерины Козревой Вконтакте

Многие российские футбольные судьи, которых отстранили от работы в международных организациях, в данный момент не следят за чемпионатом мира в Катаре и связанными с ним новостями, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» арбитр Екатерина Козырева. По ее словам, в стране много судей с международной категорией, которые пребывают в депрессии из-за бана ФИФА. Эксперт заявила, что спорт должен быть вне политики.

Я не смотрела ни одного матча чемпионата мира и вообще сейчас не слежу за футбольной мировой жизнью, где нет российских судей. Я не одна такая. Нас таких много — судей с международной категорией, и девушек, и мужчин. Мы пребываем в какой-то, видимо, депрессии после бана от ФИФА, — рассказала арбитр.

Козырева также добавила, что «безмерно рада» за судью Фраппар, которая стала первой в истории женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира по футболу. При этом она добавила, что всем российским футбольным судьям хотелось бы видеть своих коллег на этих матчах.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.