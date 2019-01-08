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Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения

Ringo Chiu/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе» отметился результативной передачей. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей матча отметились Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Торнтон. В составе «Лос-Анджелеса» автором единственной шайбы стал Анже Копитар.

В Западной конференции «Сан-Хосе» занимает 4-е место, набрав 55 очков. «Лос-Анджелес» расположился на последней строчке, имея в активе 37 очков.


#хоккей #НХЛ #ИльяКовальчук
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