Организаторы ОИ-2020 не знают, как МОК потратит $800 млн

https://static.news.ru/photo/4dc577a2-96a0-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenichi Arai/Global Look Press

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио не знает, на что будут потрачены средства, выделенные Международным олимпийским комитетом (МОК) на минимизацию последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. Накануне глава МОК Томас Бах объявил, что организация выделила $800 млн на минимизацию экономических последствий пандемии коронавируса, из которых $650 млн пойдут на покрытие расходов, связанных с переносом Игр в Токио, а $150 млн — на поддержку федераций и олимпийских комитетов.

Мы в оргкомитете не имеем представления о том, как эти средства будут потрачены, — цитирует Муто Reuters.

Он не знает, почему на перенос Игр выделена именно такая сумма — $650 млн.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен ещё раз переносить Олимпиаду, которую отложили с 2020-го на 2021 год из-за вспышки инфекции коронавируса. Однако ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести в 2021 году, если пандемию коронавируса не получится победить, сообщал NEWS.ru.