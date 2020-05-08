МОК не намерен откладывать Олимпиаду во второй раз

https://static.news.ru/photo/d6a12bf6-911a-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести Олимпиаду, которую перенесли с 2020 на 2021 год из-за вспышки инфекции коронавируса.

Плана отложить Игры нет. Наши японские партнеры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с отсрочкой, рассчитанной на более поздний срок, чем следующее лето, — говорится в заявлении на официальной сайте организации.

Кроме того, в сообщении уточняется, что отсрочка работы людей на объектах "повлечёт за собой ограничения". Все билеты, приобретённые на Игры, будут действительны. Тем, кто не сумеет посетить Токио, будут возвращена стоимость.

Ранее, однако, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести в 2021 году, если пандемию коронавируса не получится победить, сообщал NEWS.ru.