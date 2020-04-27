Правительство Японии: Игры нельзя проводить в 2021 году, не одолев пандемию

https://static.news.ru/photo/94ecad92-89fa-11ea-9ae9-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести в 2021 году, если пандемию коронавируса не получится победить.

Мы бы хотели провести Олимпиаду так, чтобы спортсмены и зрители смогли спокойно в ней участвовать. Но это будет невозможно, если с коронавирусом не удастся справиться, — сказал Абэ, выступая на слушаниях в нижней палате японского парламента.

Он также отметил, что большое значение для проведения Игр будет иметь создание вакцины против коронавируса.

Летние Игры должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на следующий год из-за мировой ситуации с коронавирусом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, повлияет ли перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на отстранение российских спортсменов, ранее писал NEWS.ru.