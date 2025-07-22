Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:23

«Огромный потенциал»: вице-президент ФШР о 10-летнем шахматисте-рекордсмене

Вице-президент ФШР Смагин: у 10-летнего шахматиста Шогджиева огромный потенциал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

10-летний шахматист Роман Шогджиев имеет большой потенциал и может стать гроссмейстером в ближайшие два года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. По его словам, юный рекордсмен демонстрирует выдающиеся результаты. Он отметил, что мальчик уже сейчас выделяется среди других талантливых шахматистов своего возраста.

Перспективы у Шогджиева самые радужные. Дальше он должен, во-первых, улучшать свою игру, и, скорее всего, в ближайшие два года он станет международным гроссмейстером. А может быть, и раньше. Это действительно наш самый талантливый мальчик. Есть и другие талантливые, но пока те результаты, которые он показывает в эти годы, говорят о том, что у него огромный потенциал. Сможет ли он его до конца раскрыть? Это зависит от очень многих обстоятельств. Будем надеяться, что это получится, — высказался Смагин.

Ранее гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поздравил Шогджиева с тем, что тот стал международным мастером. Парламентарий отметил, что юный россиянин может в перспективе стать гроссмейстером.

шахматисты
шахматы
гроссмейстеры
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодар заволокло черным дымом от пожара на стройке
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.