«Огромный потенциал»: вице-президент ФШР о 10-летнем шахматисте-рекордсмене

10-летний шахматист Роман Шогджиев имеет большой потенциал и может стать гроссмейстером в ближайшие два года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. По его словам, юный рекордсмен демонстрирует выдающиеся результаты. Он отметил, что мальчик уже сейчас выделяется среди других талантливых шахматистов своего возраста.

Перспективы у Шогджиева самые радужные. Дальше он должен, во-первых, улучшать свою игру, и, скорее всего, в ближайшие два года он станет международным гроссмейстером. А может быть, и раньше. Это действительно наш самый талантливый мальчик. Есть и другие талантливые, но пока те результаты, которые он показывает в эти годы, говорят о том, что у него огромный потенциал. Сможет ли он его до конца раскрыть? Это зависит от очень многих обстоятельств. Будем надеяться, что это получится, — высказался Смагин.

Ранее гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поздравил Шогджиева с тем, что тот стал международным мастером. Парламентарий отметил, что юный россиянин может в перспективе стать гроссмейстером.