USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,293 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,673.56 $
МОСКВА-11°C12:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Обвинённый в приёме допинга Джонс оказался «чистым»

Джон Джонс Vengo Films/CC BY 3.0/Wikimedia

Джон Джонс

спорт [ версия для печати ]

Допинг-проба бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Джона Джонса, взятая перед турниром UFC 232, оказалась чистой. Джонс нокаутировал шведа Александра Густафссона и вернул себе чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Атлетическая комиссия штата Калифорния и Антидопинговое агентство США (USADA) вместе проверяли допинг-пробы Джонса и не нашли в них запрещённых веществ, сообщает MMA Junkie.

Бой американца и шведа на UFC 232 пришлось перенести из Лас-Вегаса в Калифорнию, так как незадолго до него в анализах Джонса было обнаружено незначительное количество стероида туринабола. За употребление этого препарата в прошлом году боец получил 15-месячную дисквалификацию. Всего за карьеру американец трижды отбывал подобные дисквалификации. Джонс имеет на своём счету 23 победы и одно поражение в ММА и результат 17−1 в UFC.

Как писал News.ru, пойманный на допинге Джонс нашёл себе нового соперника.


#UFC
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
спорт 11:27, 11 января 2019
Полиция запросила ДНК Роналду
спорт 11:16, 11 января 2019
Трижды чемпион Большого шлема задумал уйти из тенниса
спорт 10:37, 11 января 2019
Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ
Лента новостей
экономика 12:12
Птицефабрика объяснила продажу яиц девятками
политика 12:07
Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор
политика 12:05
Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе
экономика 12:02
ФТС: в 2018 году вырос импорт из дальнего зарубежья в РФ
общество 12:00
В Минкомсвязи не поддержали аресты за оскорбление власти
Другие новости
спорт 11:59
«Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду
спорт 11:45
«Дакар-2019»: Карякин вышел в лидеры
Четвертый этапа ралли-марафона стал успешным для российских гонщиков
спорт 11:27
Полиция запросила ДНК Роналду
спорт 11:16
Трижды чемпион Большого шлема задумал уйти из тенниса
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top