Обвинённый в приёме допинга Джонс оказался «чистым»

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Джон Джонс

Допинг-проба бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Джона Джонса, взятая перед турниром UFC 232, оказалась чистой. Джонс нокаутировал шведа Александра Густафссона и вернул себе чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Атлетическая комиссия штата Калифорния и Антидопинговое агентство США (USADA) вместе проверяли допинг-пробы Джонса и не нашли в них запрещённых веществ, сообщает MMA Junkie.

Бой американца и шведа на UFC 232 пришлось перенести из Лас-Вегаса в Калифорнию, так как незадолго до него в анализах Джонса было обнаружено незначительное количество стероида туринабола. За употребление этого препарата в прошлом году боец получил 15-месячную дисквалификацию. Всего за карьеру американец трижды отбывал подобные дисквалификации. Джонс имеет на своём счету 23 победы и одно поражение в ММА и результат 17−1 в UFC.

Как писал News.ru, пойманный на допинге Джонс нашёл себе нового соперника.