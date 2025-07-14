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14 июля 2025 в 11:34

Вышедший на бой под хит «Матушка-земля» бразилец хочет получить паспорт РФ

Бразилец Уокер хочет получить паспорт РФ после выхода под песню «Матушка-земля»

Вальтер Уокер Вальтер Уокер Фото: Danny Perez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский боец Вальтер Уокер уважает Россию и давно живет здесь, заявил NEWS.ru его тренер Гор Азизян. Он заявил, что спортсмен планирует получить российское гражданство, этим вопросом занимается его супруга.

Хороший, уважающий Россию, еще не до конца раскрытый молодой тяжеловес. Он давно живет в России, женился на русской девушке, у него есть дочка. С первых дней тренируется у меня. Можно сказать, всю карьеру построил в России. У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить гражданство РФ]. Жена занимается этим вопросом, — сказал Уокер.

Ранее Уокер выбрал российскую песню «Матушка-земля» для своего выхода на ринг во время турнира в США. В итоге он победил своего оппонента американца Кеннеди Нзечукву, завершив поединок в первом раунде болевым приемом.

После победы бразилец обратился к зрителям на русском языке. Он поблагодарил свою семью и российского тренера и признался в любви к России.

Уокер приехал в Россию семь лет назад. Он проживает в подмосковном Ромашкове и женат на гражданке России. Боец тренируется в зале Gor MMA.

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