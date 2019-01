Обидчик Головкина объединит пояса в бою с Джейкобсом

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес определился со своим следующим соперником. Им станет чемпион IBF американец Дэниэл Джейкобс.

Как сообщает промоутерская компания Golden Boy, поединок между 28-летним Альваресом и 31-летним Джейкобсом пройдёт 4 мая. Предположительно, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

May the 4th be explosive



#CaneloJacobs pic.twitter.com/Rroq86SO8f