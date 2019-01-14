USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.28 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C13:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Головкин может снова встретиться с Альваресом

Геннадий Головкин Alexander G. Seyum/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геннадий Головкин

спорт [ версия для печати ]

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN.

По информации комментатора бокса телеканала НВО Рикардо Селиса, договор с DAZN приблизил третий поединок Головкина с обладателем поясов WBC и WBA в среднем весе и WBA в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее казахстанец и мексиканец уже встречались дважды. В первом поединке была зафиксирована ничья, второй матч завершился раздельным решением судей в пользу Альвареса.

36-летний Головкин в своей карьере провёл 40 поединков и одержал 38 побед. На счету Альвареса 54 поединка и 51 победа.

Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок, писал News.ru.


#бокс
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 12:39, 14 января 2019
Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах
спорт 12:29, 14 января 2019
Тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону
спорт 12:18, 14 января 2019
Шарапова поведала о сексизме в теннисе
Лента новостей
спорт 13:06
«Давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним
экономика 13:02
Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти
общество 13:00
Московские дорожные знаки станут мельче
происшествия 12:59
МЧС назвало число спасённых жителей дома в Шахтах
в мире 12:59
Первый в истории суд над участницей ИГ начался в Норвегии
Другие новости
спорт 13:06
«Давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним
спорт 12:39
Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах
спорт 12:29
Тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону
спорт 12:18
Шарапова поведала о сексизме в теннисе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top