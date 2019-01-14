Головкин может снова встретиться с Альваресом

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Геннадий Головкин

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN.

По информации комментатора бокса телеканала НВО Рикардо Селиса, договор с DAZN приблизил третий поединок Головкина с обладателем поясов WBC и WBA в среднем весе и WBA в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее казахстанец и мексиканец уже встречались дважды. В первом поединке была зафиксирована ничья, второй матч завершился раздельным решением судей в пользу Альвареса.

36-летний Головкин в своей карьере провёл 40 поединков и одержал 38 побед. На счету Альвареса 54 поединка и 51 победа.

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