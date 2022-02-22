Настреляли бронзы: как сборная России по биатлону провела Олимпиаду

Выступление сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине получилось неоднозначным. С одной стороны, спортсмены завоевали приличное количество медалей, с другой — так и не было добыто ни одной победы. Рассказываем подробнее о том, как российские представители одного из самых популярных видов спорта показали себя на завершившихся Играх.

Эстафетные подвиги

Сборная России взяла медали во всех видах эстафеты, и все эти старты оставили разные впечатления. В смешанной эстафете Анфиса Резцова и Ульяна Нигматуллина сделали всё, чтобы выключить Россию из борьбы за победу, но Александр Логинов на третьем этапе не только вернул эти надежды, но и благодаря чудесной стрельбе и безумной скорости на дистанции вывел россиян на первое место. Завершал эстафету Эдуард Латыпов, который в целом справился со своим этапом, но на финише оказался в компании двух лучших биатлонистов мира — Кентена Фийона Майе и Йоханнеса Бё. Те предсказуемо разобрались с россиянином и отправили того вместе с российской сборной на третье место.

Гораздо обиднее для Латыпова и всей страны оказалась бронза в мужской эстафете. Там россияне после первого этапа захватили лидерство и лишь наращивали преимущество. Финишировать снова доверили Латыпову, который перед последней стрельбой из положения стоя вёз соперникам около минуты. Биатлонисту оставалось с горем пополам справиться со стрельбой. Для золота хватило бы даже одного штрафного круга, но Латыпов рассыпался и с первых выстрелов принялся палить в молоко. Итогом стали две незакрытые мишени после использования трёх дополнительных патронов и еле-еле добытая бронза.

Луч света

Серебро в женской эстафете можно считать величайшим успехом для сборной России. В Пекине кроме Кристины Резцовой все выступали в разной степени ужасно, так что никто особо не надеялся на борьбу даже за тройку призёров. В итоге все девчонки на морально-волевых показали максимум, пускай у Светланы Мироновой он сейчас и равен одному штрафному кругу на стойке. При определённых обстоятельствах россиянки могли бы рассчитывать в этой гонке даже на золото, но уж слишком хороши были шведские спортсменки, к которым и ушла победа.

Кристина Резцова Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Единственную медаль в личных гонках для сборной России завоевал всё тот же Латыпов. После 11-го места в спринте россиянин почти гениально пробежал гонку преследования и финишировал третьим. У Эдуарда снова был шанс побороться за золото, но он упустил его из-за промаха на последнем огневом рубеже. В целом Латыпов показал, что умеет и здорово бежать, и надёжно стрелять. Для укрепления в статусе топового биатлониста остаётся лишь поработать с психологией.

Упущенные возможности

Противоречивыми вышли Олимпийские игры для Александра Логинова и Кристины Резцовой. От обоих ожидали медалей в личных гонках, но каждый раз что-то не складывалось. У лидера женской сборной России случилось лишившее её медалей затмение на третьем огневом рубеже в индивидуальной гонке, промахи в спринте не позволили ей побороться за тройку ни там, ни в последовавшем за этим стартом пасьюте. В масс-старте Резцова стреляла совсем слабо, привезя с четырёх рубежей шесть промахов, однако всё равно оказалась на высоком шестом месте.

Результаты Логинова же были гораздо более печальными. После приличного выступления в индивидуальной гонке, где медали его лишили два промаха на последнем рубеже, россиянин выдал чудовищную связку спринт — пасьют с 20-ми и 30-ми местами, а в масс-старте стал 15-м с семью промахами. При этом в эстафетах Логинов разрывал соперников, поэтому уехал из Пекина с двумя медалями.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Две награды в личных гонках мог завоевать и Максим Цветков. Сначала из-за промаха последним выстрелом в «индивидуалке» он лишился золота и стал четвёртым, а затем с нулём в спринте уступил третьему месту полторы секунды. Третью «деревянную» медаль Игр Цветков рисковал получить в мужской эстафете, но там Латыпов смог остаться хотя бы третьим.

Пассажирский состав

У мужчин абсолютно провальной вышла Олимпиада у Даниила Серохвостова. На 22-летнего спортсмена возлагались большие надежды: он пропустил индивидуальную гонку и собирался выдать шоу на связке спринт — пасьют, но и там его не получилось. После 19-го места в первом старте россиянин продемонстрировал отвратительную стрельбу в гонке преследования и с восемью промахами приехал к финишу 39-м. Это не позволило ему квалифицироваться в масс-старт.

Без заключительной личной гонки осталась и Светлана Миронова, которая честно признавалась, что мучается в Пекине. Доказательство этому — 23-е, 47-е и 41-е места в индивидуалке, спринте и пасьюте соответственно. Посредственно выступила и Ирина Казакевич. В личных гонках она не опускалась ниже 23-го и не поднималась выше 20-го места.

В целом четыре завоёванные на всю сборную медали — достойный результат, но контраст с лидерами мирового биатлона Норвегией и Францией поражает. У скандинавов 14 медалей, шесть из которых — золотые. В активе «трёхцветных» три победы и семь наград. Так что до господства в биатлоне нам пока как до Пекина пешком.