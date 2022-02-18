Россиянки остались без медалей в женском масс-старте в биатлоне

На Олимпийских играх в Пекине состоялась женская гонка с общего старта на 12,5 километра. Победительницей соревнований стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Она допустила четыре промаха на огневых рубежах.

Норвежка Тириль Экхофф стала второй, а третьей финишировала Марте Рейселанд, которая выиграла медали во всех личных стартах на Олимпиаде.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла пятое место. Россиянка совершила шесть неточных выстрелов на огневых рубежах.

Ранее на Олимпийских играх в Пекине сборная России по биатлону выиграла серебро в женской эстафете. Также россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.