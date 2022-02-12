Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзу в гонке преследования на ОИ

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Также Латыпов выиграл бронзовую медаль в смешанной эстафете, которая состоялась 5 февраля.

Победителем старта стал француз Кентен Фийон Майе, который ранее выиграл индивидуальную гонку и дважды был серебряным призёром: в спринте и смешанной эстафете. В гонке преследования он закрыл все 20 мишеней.

Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё, который допустил один промах. Ранее он выиграл золото в смешанной эстафете и бронзу в спринте.

Также 13 февраля состоялась гонка преследования у женщин. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала её победительницей. Лидер общего зачёта Кубка мира совершала только один промах на четырёх огневых рубежах.