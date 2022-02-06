Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

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Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх в Пекине. Она стала лучшей среди россиянок на этом старте.

Победу одержала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Серебро завоевала франуженка Анаис Шевалье-Буше, уступившая победительнице 9,4 секунды. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд, представляющая Норвегию. Она уступила победительнице 15,3 секунды.

Резцова после второго огневого рубежа занимала второе место, но затем допустила два промаха и лишилась шансов на медали.

5 февраля сборная России по биатлону взяла бронзу в смешанной эстафете на ОИ. За команду выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.