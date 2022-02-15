Латыпов — это похороны: как сборная России лишилась золота в эстафете ОИ

Сборная России по биатлону в мужской эстафете подарила болельщикам весь спектр эмоций. До последнего огневого рубежа наша команда разрывала соперников, а затем с лидером россиян Эдуардом Латыповым произошло необъяснимое. Рассказываем подробнее о самой обидной бронзе для всех российских спортсменов на этой Олимпиаде.

В надежде на золото

Биатлонные баталии на этой Олимпиаде россияне начали за здравие, взяв бронзу в смешанной эстафете. Конечно, поклонники сборной России могли рассчитывать на большее, ведь с последнего огневого рубежа Эдуард Латыпов уходил в лидерах. Но слишком уж серьёзные соперники в лице лидеров мирового биатлона Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе ему достались. Россиянин не сумел сотворить чудо и справиться с норвежцем и французом, но тогда все признали бронзу достойным результатом в такой ситуации.

Однако следующей медали российским болельщикам пришлось ждать больше недели. Максим Цветков отметился двумя обидными четвёртыми местами в индивидуальной гонке и спринте, Кристина Резцова пару раз штурмовала подиум, но подводила стрельба. И лишь Латыпов в пасьюте 13 февраля взял свою вторую бронзовую медаль на нынешних Играх.

Эдуард Латыпов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Форма лидера сборной России внушала оптимизм российским болельщикам перед стартом эстафеты. Прекрасно известны и возможности Александра Логинова, который в смешанной эстафете творил чудеса. Блестяще, за исключением последней гонки, на нынешних играх выступал Цветков, а четвёртый участник эстафетной четвёрки — Карим Халили — пока не хватает звёзд с неба, но может очень надёжно работать на команду. Так что у поклонников биатлона в России были все основания надеяться на то, что их команда навяжет борьбу за золото. Как минимум без медалей россияне точно не должны были остаться.

Создать задел

Стартовый этап тренеры сборной России доверили Кариму Халили. Он достойно прошёл отрезок до первой стрельбы в группе лидеров и не очень быстро, но точно отработал на «лёжке». На дистанцию россиянин ушёл с шестисекундным отставанием от первого места, в группе лидеров он подошёл и к «стойке». Там спортсмен отработал с одним дополнительным патроном, но остальные стреляли хуже, так что Халили возглавил гонку. «Застрелился» на первом рубеже представитель норвежцев Лагрейд, который уходил со второго рубежа с 40-секундным отставанием.

Остаток этапа Халили блестяще отработал ногами и не позволил главным конкурентам приблизиться к нему. Эстафету Александру Логинову он передавал вместе с белорусом Никитой Лобастовым. Французы оказались в семи секундах, а норвежцы — в 40. Наш второй участник быстро сбросил белоруса и стал единоличным лидером. Бежавшему вторым у норвежцев Тарьею Бё на первых 1,5 километра он привёз ещё 11 секунд.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Блестяще отработал Логинов и на первом огневом рубеже, попав все пять выстрелов, а затем сапсаном понёсся по дистанции. К «стойке» он подходил уже с внушительным преимуществом. Там Логинов дважды промазал, но закрыл мишени двумя дополнительными патронами. В погоню за россиянином увязался француз Эмильен Жаклен, норвежцы отвалились с 1,5-минутным отставанием.

Удержать преимущество

Максим Цветков ушёл на дистанцию с преимуществом в 36,2 секунды, его главной задачей было его не растерять. Однако наш спортсмен её перевыполнил. Он на ноль отстрелял на обоих рубежах и очень прилично выглядел на дистанции. Итогом стало 41-секундное преимущество над Францией перед стартом второго этапа, однако и Норвегия смогла приблизиться на расстояние 43 секунд. Йоханнес Бё пролетел свой этап и ногами выиграл у Цветкова 1 минуту и 13 секунд.

Завершать гонку доверили Латыпову, у которого был идеальный шанс принести сборной России первое золото на нынешней Олимпиаде. Проиграть Эдуард мог только сам себе. К сожалению, так и произошло. Российский спортсмен блестяще отработал первый огневой рубеж, здорово бежал и перед последней стрельбой довёл преимущество до 55 секунд.

Дальше произошёл кошмар. Латыпов четыре раза подряд промахнулся, а затем ушёл на целых два штрафных круга. Подарком воспользовались норвежцы и французы, которые спокойно обошли россиянина. Латыпов удержался на третьем месте, но в такой гонке не так обидно было бы финишировать 25-ми.