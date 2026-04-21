Врач объяснила, как легко и быстро избавиться от отеков на лице

Врач Елисавецкая: сон на валике под шеей может помочь уменьшить утренние отеки

Использование валика под шеей во время сна может способствовать уменьшению утренних отеков, заявила NEWS.ru остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, упражнение «насос» также поможет улучшить отток лимфы.

Упражнение «насос» поможет быстро избавиться от отеков на лице. Лягте на спину и положите валик под шею. Медленно поднимайте и опускайте руки вверх-вниз. Лимфа пойдет за руками, унося отек. Также эффективно расслабление челюсти. Положите кончик языка на небо за верхними зубами. Медленно открывайте и закрывайте рот 10 раз. Спазм крыловидной мышцы уйдет. Спать в этом случае рекомендуется не на высокой подушке, а на валике под шеей. Это позволит освободить диафрагму. Если через две недели такого режима отек не ушел на 80% — ищите остеопата. Комплексная коррекция тела поможет решить проблему, — поделилась Елисавецкая.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что мануальная терапия способствует устранению «вдовьего горба», улучшая отток лимфы. По ее словам, массаж и физиопроцедуры также полезны для избавления от косметического недостатка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

