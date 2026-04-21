Врач объяснила, как легко и быстро избавиться от отеков на лице Врач Елисавецкая: сон на валике под шеей может помочь уменьшить утренние отеки

Использование валика под шеей во время сна может способствовать уменьшению утренних отеков, заявила NEWS.ru остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, упражнение «насос» также поможет улучшить отток лимфы.

Упражнение «насос» поможет быстро избавиться от отеков на лице. Лягте на спину и положите валик под шею. Медленно поднимайте и опускайте руки вверх-вниз. Лимфа пойдет за руками, унося отек. Также эффективно расслабление челюсти. Положите кончик языка на небо за верхними зубами. Медленно открывайте и закрывайте рот 10 раз. Спазм крыловидной мышцы уйдет. Спать в этом случае рекомендуется не на высокой подушке, а на валике под шеей. Это позволит освободить диафрагму. Если через две недели такого режима отек не ушел на 80% — ищите остеопата. Комплексная коррекция тела поможет решить проблему, — поделилась Елисавецкая.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что мануальная терапия способствует устранению «вдовьего горба», улучшая отток лимфы. По ее словам, массаж и физиопроцедуры также полезны для избавления от косметического недостатка.