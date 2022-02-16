Женская сборная России по биатлону выиграла серебро в эстафете

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Женская сборная России по биатлону стала серебряным призёром эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Россиянки использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах, а Мироновой пришлось зайти на штрафной круг. От первого места сборная РФ отстала на 12 секунд.

Победительницами эстафеты стали шведские биатлонистки Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг. Они использовали шесть дополнительных патронов и обошлись без штрафных кругов.

Третьими финишировали немецкие спортсменки. Сборную Германии представляли Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрман.

Для российской команды эта награда стала четвёртой в биатлоне. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.