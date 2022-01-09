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На Олимпиаду в Китай от США поедет первый небинарный фигурист

01:11, 10 января 2022
На Олимпиаду в Китай от США поедет первый небинарный фигурист Фото: Kalle Parkkinen / Global Look Press
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На Олимпиаду-2022 в Пекин от США поедет пара фигуристов Тимоти Ледук и Эшли Кейн-Гриббл. Тимоти будет первым небинарным спортсменом, отобравшимся на зимние Игры, сообщает РИА Новости. В январе этого года пара стала чемпионом США. Каминг-аут Ледук совершил в 2019 году, тогда он стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США в соревнованиях спортивных пар. А в 2021 году фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности, то есть он не относит себя к категориям «мужчина» или «женщина».

Спортсмену 31 год, он начал использовать местоимения они/их в отношении себя в 2021 году. На чемпионате США 2011 года он со своей прошлой партнёршей взял бронзу. Подготовке дуэта к олимпийскому сезону в прошлом году помешало то, что Кейн-Гриббл заразилась COVID-19 в конце лета. Она смогла впервые выйти на лёд в середине сентября.

Гендерный вопрос на ОИ впервые прозвучал в Токио — там выступал спортсмен-трансгендер от Новой Зеландии. Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки она использовала неудачно. В первый раз она не смогла взять 120 кг. Затем решила поднять вес до 125 кг, однако и последующие попытки не принесли успеха.

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