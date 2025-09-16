Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:10

«На каждый роток не накинешь платок»: Губерниев о словах украинца про РФ

Губерниев заявил, что ему все равно на оскорбительные слова Ракицкого в адрес РФ

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что ему все равно на оскорбительную фразу украинского футболиста Ярослава Ракицкого в адрес России. Он также отметил, что не знает, кто такой Ракицкий.

Вам не все ли равно? Я даже не знаю, кто это, поэтому мне все равно. На каждый роток не накинешь платок, — подчеркнул Губерниев.

В своем интервью выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год Ракицкий охарактеризовал время, проведенное в России, как «игра» за людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В марте 2022-го украинец расторг контракт с сине-бело-голубыми по семейным обстоятельствам.

Ранее Губерниев посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу завести кота. Он отметил, что их нахождение рядом с человеком влияет на психосоматику и имеет терапевтический успокоительный эффект.

До этого экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что считает Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Станковичу такое бы не позволили.

Украина
Россия
футбол
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
