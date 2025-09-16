«На каждый роток не накинешь платок»: Губерниев о словах украинца про РФ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что ему все равно на оскорбительную фразу украинского футболиста Ярослава Ракицкого в адрес России. Он также отметил, что не знает, кто такой Ракицкий.

Вам не все ли равно? Я даже не знаю, кто это, поэтому мне все равно. На каждый роток не накинешь платок, — подчеркнул Губерниев.

В своем интервью выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год Ракицкий охарактеризовал время, проведенное в России, как «игра» за людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В марте 2022-го украинец расторг контракт с сине-бело-голубыми по семейным обстоятельствам.

