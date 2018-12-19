Мутко понравилась его работа в РФС

https://news.ru/storage/news/21b81a20032bbd2c66c18cd0c6b53ba2/fc825655-1050-4b7f-9a95-3bc5859eae25_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виталий Мутко

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подвёл итоги своей деятельности на этом посту.

«В целом мои задачи сегодня решены, я удовлетворён результатами своей работы», — приводит слова Мутко ТАСС.

Мутко добавил, что желает удачи новому руководству организации и благодарит всех, кто был с ним в эти годы.

Ранее News.ru писал, что Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза.

С 2012 по 2016 годы он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.