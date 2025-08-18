Муха помогла гольфисту попасть в лунку и выиграть более $2 млн В США муха помогла английскому гольфисту Флитвуду попасть мячом в лунку

Муха помогла гольфисту Томми Флитвуду закатить мяч в лунку во время турнира BMW Championship в американском штате Мэриленд, сообщили организаторы. Насекомое село на мяч, который остановился в миллиметрах от цели. Даже такое незначительное воздействие заставило его повернуться и свалиться в отверстие.

В итоге спортсмен занял четвертое место, а также получил бонус в размере $1,45 млн (116,6 млн рублей) в дополнение к своим призовым в размере $728 750 (58,6 млн рублей). Отмечается, что в следующие выходные Флитвуд отправится в Tour Championship, занимая пятое место в рейтинге FedEx Cup.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сжульничал во время игры в гольф в Шотландии. На видео попал момент, когда один из ассистентов подбросил на поле мяч перед гольф-каром американского лидера. После этого хозяин Белого дома вышел из машины и проследовал к мячу с клюшкой в руках.

До этого стало известно, что Московская область и Москва завоевали все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, который состоялся 22–25 июля. Всего в чемпионате участвовали 18 команд — 10 мужских и восемь женских — из разных регионов страны.