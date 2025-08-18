Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:34

Муха помогла гольфисту попасть в лунку и выиграть более $2 млн

В США муха помогла английскому гольфисту Флитвуду попасть мячом в лунку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муха помогла гольфисту Томми Флитвуду закатить мяч в лунку во время турнира BMW Championship в американском штате Мэриленд, сообщили организаторы. Насекомое село на мяч, который остановился в миллиметрах от цели. Даже такое незначительное воздействие заставило его повернуться и свалиться в отверстие.

В итоге спортсмен занял четвертое место, а также получил бонус в размере $1,45 млн (116,6 млн рублей) в дополнение к своим призовым в размере $728 750 (58,6 млн рублей). Отмечается, что в следующие выходные Флитвуд отправится в Tour Championship, занимая пятое место в рейтинге FedEx Cup.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сжульничал во время игры в гольф в Шотландии. На видео попал момент, когда один из ассистентов подбросил на поле мяч перед гольф-каром американского лидера. После этого хозяин Белого дома вышел из машины и проследовал к мячу с клюшкой в руках.

До этого стало известно, что Московская область и Москва завоевали все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, который состоялся 22–25 июля. Всего в чемпионате участвовали 18 команд — 10 мужских и восемь женских — из разных регионов страны.

гольф
турниры
спорт
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.