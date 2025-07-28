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28 июля 2025 в 10:46

Трамп попался на жульничестве при игре в гольф

В Шотландии Трамп сжульничал при игре в гольф и попал на видео

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kyle Mazza/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сжульничал во время игры в гольф, информирует Daily Mail. По данным источника, глава Белого дома отправился в Шотландию в минувшую субботу, 26 июля. На кадры попал момент, когда один из кэдди (ассистентов) подбросил на поле мяч перед гольф-каром американского лидера.

После этого президент США вышел из машины и проследовал к мячу с клюшкой в руках. Пользователи соцсетей раскритиковали Трампа, а некоторые комментаторы в X назвали его мошенником.

При этом случай оказался не первым, когда главу США ловят на жульничестве. Спортивный журналист Рик Рейли сообщил, что Трамп постоянно во время игры делает повторные попытки ударов и перемещает мяч на более выгодные позиции. За это кэдди прозвали президента Пеле.

Ранее стало известно, что Трамп недоволен своей администрацией в вопросе нарастающего скандала вокруг дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома разочаровался в отсутствии четкой стратегии у чиновников, которые рассчитывали на быструю пропажу интереса к этой теме.

Дональд Трамп
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