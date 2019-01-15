Молдаванин провёл забег в Якутии при экстремальном холоде

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Дмитрий Волошин

Спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин совершил пробежку в экстремальных условиях на полюсе холода в Якутии. Забег в Оймяконе Волошин провёл при температуре -60 градусов.

Молдаванин пробежал 50 км, по ощущениям температура в этот день составляла -67 градусов. Волошин стал первым бегуном, который преодолел такую температуру сам, без поддержки врачей, сообщается на сайте главы региона.

Забег Дмитрия Волошина был благотворительным, он был посвящён привлечению внимания к проблеме детского ДЦП и помощи четырёхлетней девочке Еве Письменюк. Волошин — президент общественной спортивной организации Sporter, его забег был организован в рамках проекта Unfrozen.

По словам спортсмена, это был самый тяжёлый забег в его карьере: от мороза не в силах защитить никакая экипировка.

«Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом», — описал свои ощущения бегун.

Первоначально, экстремал планировал пробежать классическую марафонскую дистанцию, сообщает New Inform, однако превзошел сам себя и пробежал на 8 километров больше.

В Оймяконе — самой холодной точке мира температура воздуха может опускаться до -71 градуса.

Ранее News.ru сообщал, что житель Амгинского района Якутии Илья Пестерев преодолел несколько десятков километров в лютый мороз. Соревнования стартовали на полюсе холода — в городе Оймяконе, сообщила заместитель руководителя общественной организации «Полюс холода — Оймякон» Сардана Сыромятникова.