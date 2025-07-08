Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 18:14

Боксер проиграл бой и умер спустя несколько часов

Marca: мексиканский боксер Родригес умер вскоре после проигранного боя в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер спустя несколько часов после проигранного поединка в американском городе Финикс, сообщила газета Marca со ссылкой на источник. Спортсмену было 37 лет.

Как сказано в материале, Родригеса в ходе шестираундового боя победил американец Филипп Велле. После поединка мексиканец планировал поужинать с другими участниками турнира в гостиничном ресторане, но так и не спустился из номера. На следующее утро его тело нашли сотрудники отеля, полиция проводит расследование.

Родригес выступал на профессиональном ринге в течение 18 лет. На его счету 15 побед, 26 поражений и три ничьи.

Ранее стало известно, что на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание и утонул во время этапа заплыва в Крылатском. Инцидент случился на дистанции в одну милю.

До этого сообщалось о гибели 26-летнего Артема Калмыкова во время футбольного матча в Подмосковье. Инцидент случился в Подольске в рамках соревнований лиги B-3 чемпионата Московской области.

США
боксеры
смерти
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.