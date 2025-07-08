Боксер проиграл бой и умер спустя несколько часов Marca: мексиканский боксер Родригес умер вскоре после проигранного боя в США

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер спустя несколько часов после проигранного поединка в американском городе Финикс, сообщила газета Marca со ссылкой на источник. Спортсмену было 37 лет.

Как сказано в материале, Родригеса в ходе шестираундового боя победил американец Филипп Велле. После поединка мексиканец планировал поужинать с другими участниками турнира в гостиничном ресторане, но так и не спустился из номера. На следующее утро его тело нашли сотрудники отеля, полиция проводит расследование.

Родригес выступал на профессиональном ринге в течение 18 лет. На его счету 15 побед, 26 поражений и три ничьи.

Ранее стало известно, что на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание и утонул во время этапа заплыва в Крылатском. Инцидент случился на дистанции в одну милю.

До этого сообщалось о гибели 26-летнего Артема Калмыкова во время футбольного матча в Подмосковье. Инцидент случился в Подольске в рамках соревнований лиги B-3 чемпионата Московской области.