МОК попросил Лукашенко обеспечить спортсменам подготовку к Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/165236aa-08b2-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (МОК) заявил, что Белоруссии отправлено письмо с просьбой дать возможность спортсменам готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Мы направили 26 сентября письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой обеспечить спортсменам возможность проводить подготовку к Олимпийским играм в Токио — 2021, — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

Ранее белорусские спортсмены и представители спортивной отрасли страны написали открытое письмо, адресованное властям Белоруссии. В нём они выразили готовность отказаться от выступлений за национальную сборную. В письме представители спорта категорически осудили «многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента» и проявления насилия со стороны силовиков в отношении участников мирных акций протеста, писал NEWS.ru.

Кроме того, представители Свободного объединения спортсменов в начале сентября написали письмо на имя главы МОК Томаса Баха. Они обратили его внимание на дискриминацию политически активных атлетов, не согласных с политикой белорусских властей. Речь идёт об увольнениях, отстранениях от соревнований, запрете на участие в сборных командах. Они привели в пример задержание на 15 суток белорусской баскетболистки Елены Левченко за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, сообщал NEWS.ru.