«Мимимишность зашкаливает»: игроки «Сибири» снялись с бездомными животными

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» устроили благотворительную фотосессию с бездомными кошками и собаками. Акция была организована в качестве поддержки выставки-раздачи животных, сообщает Сиб.фм со ссылкой на аккаунт ХК в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится в Новосибирске 4 сентября в ТЦ «Мега».

Поклонники хоккеистов положительно отреагировали на появление спортсменов с котиками на руках. По их словам, это было неожиданно. Они надеются, что после такой фотосессии у бездомных животных появятся реальные шансы стать домашними.

Мимимишность зашкаливает, — написали подписчики в комментариях под фото.

Всего на выставке планируется раздать порядка 80 животных. Желающие взять из приюта кошку должны принести с собой паспорт и переноску, а те, кто хочет приютить собаку, — паспорт и поводок.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в России более 650 тысяч бездомных собак и кошек, которым не хватает питомников. При этом он отметил, что имеющиеся питомники не готовы принять такое количество животных. По его словам, в стране не более 90 муниципальных питомников. Ещё 20 принадлежат региональным властям и где-то около 300, которые принадлежат волонтёрским движениям.