«Мимимишность зашкаливает»: игроки «Сибири» снялись с бездомными животными
Игроки хоккейного клуба «Сибирь» устроили благотворительную фотосессию с бездомными кошками и собаками. Акция была организована в качестве поддержки выставки-раздачи животных, сообщает Сиб.фм со ссылкой на аккаунт ХК в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие состоится в Новосибирске 4 сентября в ТЦ «Мега».
Поклонники хоккеистов положительно
Мимимишность зашкаливает, — написали подписчики в комментариях под фото.
Всего на выставке планируется раздать порядка 80 животных. Желающие взять из приюта кошку должны принести с собой паспорт и переноску, а те, кто хочет приютить собаку, — паспорт и поводок.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в России более 650 тысяч бездомных собак и кошек, которым не хватает питомников. При этом он отметил, что имеющиеся питомники не готовы принять такое количество животных. По его словам, в стране не более 90 муниципальных питомников. Ещё 20 принадлежат региональным властям и где-то около 300, которые принадлежат волонтёрским движениям.