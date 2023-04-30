Российских каноистов допустили до международных соревнований Международная федерация каноэ допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

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Международная федерация каноэ допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований, сообщается на сайте ICF. Спортсмены смогут принять участие в турнирах в нейтральном статусе после рассмотрения их заявок независимой комиссией на предмет позиции по специальной военной операции на Украине. Эта мера принята в соответствии с рекомендациями МОК.

В целях защиты проведения мероприятий и безопасности спортсменов ICF будет уважать любую позицию и решение национальных федераций, которые являются принимающей стороной соревнований ICF, не допускать отдельных нейтральных спортсменов. Однако ICF призывает всех организаторов соревнований ICF уважать Олимпийскую хартию и создавать условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов, — говорится в сообщении.

29 апреля Международная федерации дзюдо (IJF) разрешила дзюдоистам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Их также проверят на предмет их позиции во СВО.

25 апреля организатор Уимблдона Салли Болтон рассказала журналистам, что несколько теннисистов из России и Белоруссии уже подписали декларации о нейтральности ради возможности выступить на турнире Большого шлема в этом году. Болтон не назвала имена спортсменов, но заверила, что «они знали, на что подписываются».