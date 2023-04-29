Российских дзюдоистов допустили до международных турниров Международная федерация дзюдо допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий

Дзюдоистам из России и Белоруссии разрешили участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF). Проверкой потенциальных участников соревнований из обеих стран на предмет их позиции относительно спецоперации на Украине будет заниматься независимая компания, нанятая организаций в соответствии с рекомендациями МОК.

Международная федерация дзюдо — инклюзивная организация, посвященная продвижению и защите ценностей дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира. Мы твердо выступаем против любых форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей. Мы твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом, независимо от этнической принадлежности, религии или пола, — говорится в тексте резолюции IJF.

В организации отметили, что российские и белорусские дзюдоисты в нейтральном статусе смогут принять участие в чемпионате мира в Катаре, который будет проходить в Дохе 7–14 мая. На турнире спортсмены поборются за право выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

25 апреля организатор Уимблдона Салли Болтон рассказала журналистам, что несколько теннисистов из России и Белоруссии уже подписали декларации о нейтральности ради возможности выступить на турнире Большого шлема в этом году. Болтон не назвала имена спортсменов, но заверила, что «они знали, на что подписываются». Соглашение в том числе предусматривает обязательство не делать публичных заявлений в поддержку СВО.