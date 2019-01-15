USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,293 $   Brent59.38 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C17:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Кудряшов дал прогноз на бой Пакьяо и Бронера

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер

спорт [ версия для печати ]

Экс-претендент на чемпионский титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов высказался по поводу предстоящего боя филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера.

«Бронер — физически сильный боксёр и пытается подражать Флойду Мейвезеру, поэтому у Пакьяо могут возникнуть проблемы. Всё будет зависеть от его сегодняшних кондиций. Если Бронер выйдет на кураже, Мэнни будет очень непросто. В то же время как боксёр в техническом арсенале он на голову выше своего соперника», — сказал он корреспонденту News.ru.

Поединок назначен на 19 января 2019 года. Он пройдёт в Лас-Вегасе.

Пакьяо за карьеру провёл 69 боёв, в которых одержал 60 побед, потерпел семь поражений. Ещё два поединка завершились вничью. На счету Бронера 37 поединков, три поражения и одна ничья.

Экс-чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Эдуард Трояновский оценил шансы филиппинца Мэнни Пакьяо, писал News.ru.


#бокс
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 15:32, 15 января 2019
Косов устроил пьяный дебош и потерял работу
спорт 15:08, 15 января 2019
Чех покончит с футболом
спорт 14:54, 15 января 2019
«Нефтехимик» попрощался с Косовым
Лента новостей
технологии 17:29
Первый в мире «компьютер-мышь» собрали в США
общество 17:28
Больница в Пензе заменит кровати из досок новыми койками
спорт 17:25
Футболисты устроили мордобой из-за пенальти
экономика 17:24
Опубликован список российской делегации в Давосе
происшествия 17:21
Погибший в московской люльке оказался Циклопом-убийцей
Другие новости
спорт 17:25
Футболисты устроили мордобой из-за пенальти
спорт 17:11
Тренер «Чертаново» оценил шансы Глушенкова в «Спартаке»
спорт 16:41
Сотворившая историю биатлонистка стала мамой
спорт 16:20
Колобков рассказал о целях сборной России на ОИ-2020
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top