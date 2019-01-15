Кудряшов дал прогноз на бой Пакьяо и Бронера

https://news.ru/storage/news/97588534543ecf29e293736c3fb90d0f/3b7b53fe-ce87-47d1-a361-4c1ff8bac2f5_850.jpg Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер

Экс-претендент на чемпионский титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов высказался по поводу предстоящего боя филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Эдриена Бронера.

«Бронер — физически сильный боксёр и пытается подражать Флойду Мейвезеру, поэтому у Пакьяо могут возникнуть проблемы. Всё будет зависеть от его сегодняшних кондиций. Если Бронер выйдет на кураже, Мэнни будет очень непросто. В то же время как боксёр в техническом арсенале он на голову выше своего соперника», — сказал он корреспонденту News.ru.

Поединок назначен на 19 января 2019 года. Он пройдёт в Лас-Вегасе.

Пакьяо за карьеру провёл 69 боёв, в которых одержал 60 побед, потерпел семь поражений. Ещё два поединка завершились вничью. На счету Бронера 37 поединков, три поражения и одна ничья.

Экс-чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Эдуард Трояновский оценил шансы филиппинца Мэнни Пакьяо, писал News.ru.