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Кучеров сравнялся с Лемье и Ягром

Chris Urso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 6:2.

В последних пяти матчах 25-летний нападающий трижды набрал не менее четырёх очков. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) Кучеров забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи, а в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:5) набрал 4 (1+3) очка.

Ранее подобное удавалось лишь трём игрокам в истории — дважды это сделал канадец Марио Лемье (1996/97 и 2001/02), по разу чех Яромир Ягр (1998/99) и швед Ниссе Экман (2005/06).

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров лиги нынешнего сезона. На его счету 69 (20+49) очков. Расположившийся на втором месте финский хоккеист «Колорадо» Микко Рантанен отстаёт на семь очков.

Канадский хоккеист отстранился от фанатов после вылета с МЧМ, писал News.ru.


#хоккей #НХЛ
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