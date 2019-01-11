Кличко-младший вернётся на ринг

https://news.ru/storage/news/87d95d0166c8e28928fc41870d68cf80/156963e9-bffc-41e2-ad6f-424f7b68f8e9_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владимир Кличко

Украинский боксёр Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, может вернуться в спорт.

«Владимир Кличко вернётся, он снова будет драться, и я слышал, что он будет биться с большим британским тяжеловесом», — цитирует журналиста Стива Банса Talksport.

Банс добавил, что среди возможных соперников Кличко нет нокаутировавшего его в последнем поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Журналист подчеркнул, что бой с участием Кличко может состояться уже 13 апреля на «Уэмбли».

За свою карьеру Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений.

Как писал News.ru, американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году.