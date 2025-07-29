Известный португальский футболист подал документы на российскую визу

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Жедсон Фернандеш подал документы на российскую визу, сообщил журналист Эртан Сюзгюн в соцсети X. Он также опубликовал фотографию Mercedes футболиста, припаркованного у здания консульства Российской Федерации в Стамбуле.

По его данным, португалец пропустил утреннюю тренировку команды. В минувшем сезоне Фернандеш провел за «Бешикташ» 49 матчей и забил 12 мячей. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего спортсмена в €18 млн.

Ранее инсайдер Ягиз Сабунчоглу сообщил, что португалец Жедсон Фернандеш покинет «Бешикташ» и станет игроком московского «Спартака». Клубы уже договорились о трансфере за рекордные для российского клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей). Еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрены в виде бонусов.

До этого спортсмен Бахтиер Зайнутдинов стал игроком московского «Динамо», подписав контракт до лета 2029 года. 27-летний полузащитник перешел из «Бешикташа», за который сыграл 49 матчей и забил один мяч. Ранее он уже выступал в России за «Ростов» и ЦСКА.