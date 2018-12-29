Игрок ЦСКА Капризов поведал о везении по ходу сезона

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Кирилл Капризов

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов прокомментировал хорошую статистику, которую он показывает в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Секрет — в подготовке. Шучу, конечно. Может, везет», — передаёт слова форварда «Советский спорт».

Капризов добавил, что сезон мог бы складываться успешнее и к плей-офф он надеется подойти в лучшей форме.

В текущем сезоне 21-летний хоккеист забросил 19 шайб.

Как писал News.ru, Брагин прокомментировал результат матча против чехов.