Игрок ЦСКА Капризов поведал о везении по ходу сезона

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов прокомментировал хорошую статистику, которую он показывает в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Секрет — в подготовке. Шучу, конечно. Может, везет», — передаёт слова форварда «Советский спорт».
Капризов добавил, что сезон мог бы складываться успешнее и к плей-офф он надеется подойти в лучшей форме.
В текущем сезоне 21-летний хоккеист забросил 19 шайб.
Как писал News.ru, Брагин прокомментировал результат матча против чехов.