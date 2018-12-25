Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона

Хоккеист «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Вячеслав Кулёмин стал жертвой уличного вора, который украл у него смартфон и 1,1 млн рублей.
По словам игрока, прохожий вошёл к нему в доверие и попросил обняться на прощание. После этого Кулёмин обнаружил пропажу телефона и более миллиона рублей с банковского счёта.
Агентство «Москва» сообщает, что в понедельник, 24 декабря, сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Дагестана 1979 года рождения. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Кулёмин перешел в «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Ранее он выступал за нижегородское «Торпедо». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 31 матч в регулярном чемпионате.
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