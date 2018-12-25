Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона

https://news.ru/storage/news/a3ab6295249c2cf944c44ebba6769786/791aedbd-b5d2-4e8a-a144-92a06e900a1c_850.jpg Вячеслав Кулёмин/vk.com

Хоккеист «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Вячеслав Кулёмин стал жертвой уличного вора, который украл у него смартфон и 1,1 млн рублей.

По словам игрока, прохожий вошёл к нему в доверие и попросил обняться на прощание. После этого Кулёмин обнаружил пропажу телефона и более миллиона рублей с банковского счёта.

Агентство «Москва» сообщает, что в понедельник, 24 декабря, сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Дагестана 1979 года рождения. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Кулёмин перешел в «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Ранее он выступал за нижегородское «Торпедо». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 31 матч в регулярном чемпионате.

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