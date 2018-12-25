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Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона

Вячеслав Кулёмин/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Вячеслав Кулёмин стал жертвой уличного вора, который украл у него смартфон и 1,1 млн рублей.

По словам игрока, прохожий вошёл к нему в доверие и попросил обняться на прощание. После этого Кулёмин обнаружил пропажу телефона и более миллиона рублей с банковского счёта.

Агентство «Москва» сообщает, что в понедельник, 24 декабря, сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Дагестана 1979 года рождения. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Кулёмин перешел в «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Ранее он выступал за нижегородское «Торпедо». В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 31 матч в регулярном чемпионате.

Как писал News.ru, румыны захотели играть в КХЛ.


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