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Хоккеист ЦСКА Окулов: итог встречи не был предрешён

Константин Окулов Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Константин Окулов

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист московского ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо» (3:0).

«Не сказал бы, что итог встречи был предрешён во втором периоде, в котором мы забросили две шайбы. У соперника были моменты, чтобы нас огорчить», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.

Окулов добавил, что не может сравнивать эту игру с предыдущей встречей команд в Минске, так как не выходил тогда на лёд.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами 11 января в Москве отметились Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев. Армейцы выиграли два матча подряд (оба с сухим счётом) и восемь из последних девяти. «Динамо» проиграло два матча кряду и шесть из последних восьми.

ЦСКА с 82 очками лидирует в таблице КХЛ в конференции «Запад». «Динамо» занимает пятое место (58 очков).

Как писал News.ru, хоккеист минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (0:3).


#хоккей #КХЛ
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