Губерниев оценил возможность участия России в Олимпийских играх — 2024 Комментатор Губерниев заявил, что российские спортсмены вряд ли поедут на в Олимпийские игры во Франции и Италии

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Олимпийские кольца в Париже

Российские спортсмены вряд ли поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париж и на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Свое мнение он выразил в разговоре с NEWS.ru, добавив, что будет только рад, если ошибется.

Не буду сейчас строить никаких воздушных замков и в небе рисовать приятным розовым цветом: что мы куда-то поедем. Я до сих пор считаю, что мы никуда не поедем. Если я ошибусь, то я первый порадуюсь, — заявил Губерниев.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. Их участие допустимо только в нейтральном статусе.

Ранее против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх выступил сейм Литвы. По мнению авторов резолюции, власти России и Белоруссии используют победы спортсменов в целях пропаганды.